Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201029.1 Itzehoe: Einbruch in Dachgeschosswohnung

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Mittwoch ist es über Tag zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Itzehoer Innenstadt gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen richteten die Täter ausschließlich einen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr hatte der Bewohner sein Zuhause in der Kirchenstraße verlassen. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag stellte er dann fest, dass Unbekannte gewaltsam in seine Wohnung im Dachgeschoss eingedrungen waren und diese komplett durchsucht hatten. Beute machten die Einbrecher scheinbar keine, richteten lediglich einen kleineren Sachschaden an.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

