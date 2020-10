Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201028.7 Itzehoe: Einbruch in Wohnung

ItzehoeItzehoe (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Itzehoer Mehrfamilienhaus am Dienstag hat ein Unbekannter unter anderem ein Smartphone entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung in der Elmshorner Straße verschafft. Aus dem Inneren entwendete er eine Spielekonsole von Sony und ein iPhone, der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 1.200 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei 500 Euro liegen.

Hinweise zu dem Eindringling nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

