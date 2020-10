Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201028.5 Heide: Einbruch in Bürocontainer

HeideHeide (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in einen Bürocontainer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens eingestiegen. Vermutlich entwendeten sie ausgediente Handys, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Container auf dem Firmengelände in der Hinrich-Schmidt-Straße. Im Inneren bedienten sie sich vermutlich an alten Mobiltelefonen, die in einer Tonne gelagert waren. In der Vergangenheit stand besagte Tonne offen auf dem Hof. Bereits zu dieser Zeit verschafften sich Unbekannte mehrfach Zutritt zu dem Entsorgungshof und stahlen immer wieder Handys aus dem Behältnis.

Der an dem Container entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen, der Wert des möglichen Diebesguts ist nicht zu beziffern.

Zeugen sollten sich an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

