Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt: Mit Sattelzug in Grünstreifen geraten - Bergung durch Abschleppdienst - Sperrung und Umleitung

Sinsheim-Steinsfurt (ots)

Weil ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, kam er bei der Fahrt in Richtung Kirchhardt auf der B 39, kurz nach der Einmündung der L 592, nach rechts von der Straße ab. Dabei geriet er in den Grünstreifen und rutschte in die Böschung. Während der Bergung durch eine Kranfirma musste der Verkehr durch die Feuerwehr und die Polizei umgeleitet werden. Gegen 10.15 waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und der Sattelzug konnte die Fahrt fortsetzen. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt und es entstand geringer Flurschaden.

