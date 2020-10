Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201028.4 Heide: Diebstahl eines neuwertigen Wohnmobils

HeideHeide (ots)

In der Nacht zum Montag ist in Heide ein Wohnmobil von dem Parkplatz einer Werkstatt verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Am Sonntag stellte der Geschädigte seinen Ford Chausson Trigano FD4 auf dem Parkplatz der Werkstatt in der Meldorfer Straße ab. Am Montag bemerkten Mitarbeiter der Firma den Diebstahl des neuwertigen Fahrzeugs, das zum Zeitpunkt seines Verschwindens die Kennzeichen HEI-W 311 trug und einen Wert von rund 56.000 Euro besaß.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

