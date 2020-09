Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200911.1 Horst: Trunkenheit im Verkehr

Horst (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat eine Streife in Horst einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken am Steuer eines Mercedes´ saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 0.30 Uhr stoppten Beamte im Horstheider Weg einen Daimler, in dem sich ein Mann aus dem Kreis Pinneberg befand. Aufgefallen war den Polizisten das Fahrzeug, weil es tendenziell eher mittig auf der Fahrbahn unterwegs war. Bei dem Insassen stellten die Einsatzkräfte starken Atemalkoholgeruch fest, angeblich, so der 26-Jährige, hätte er vor Fahrtantritt ein Bier getrunken. Ein daraufhin freiwillig durch den Beschuldigten absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,77 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

