Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200910.4 Friedrichskoog: Internetbetrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Friedrichskoog (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Betrüger einen dreistelligen Geldbetrag erlangt, indem er sich als helfender Mitarbeiter eines Softwareunternehmens ausgab.

Am Mittwoch um 12:30 Uhr erhielt der Geschädigte unaufgefordert einen Telefonanruf. Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter des Softwareunternehmens "Microsoft" vor. Der Betrüger führte das Gespräch in englischer Sprache und gab vor, den angeblich fehlerbehafteten Computer des Opfers zu reparieren. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter, den 47-jährigen Mann aus Friedrichskoog in Sicherheit zu Wiegen und von dessen Bankkonto einen dreistelligen Betrag abzubuchen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Firma Microsoft keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt, um Ihnen bei angeblichen Computerproblemen zu helfen. Sollten Sie von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen werden, beenden Sie das Gespräch sofort.

Jochen Zimmermann

