Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeibeamtin bespuckt und beleidigt

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 20:30 Uhr, wurde die Polizei anlässlich lautstarker Streitigkeiten in die Neugasse beordert. Zur Klärung des Sachverhaltes wurden die Parteien getrennt. Hierbei spuckte eine amtsbekannte 31jährige Frau aus Pirmasens an einem der Polizeibeamten vorbei in Richtung eines ihrer Kontrahenten. Um auch den Sichtkontakt zu unterbinden, stellte sich eine Beamtin in den Türrahmen zwischen den Zimmern. Daraufhin spuckte die Frau gezielt in das Gesicht der Polizistin, die trotz Mund- und Nasenschutz im Gesicht getroffen wurde. Weitere Spuckversuche scheiterten. Die Beamtin wurde von der Frau fortwährend und lautstark mit den übelsten Schimpfworten belegt. Die beiden Kinder der Frau, 8 und 12 Jahre alt, waren während der gesamten Maßnahme anwesend. Ein Bericht an das Jugendamt wurde verfasst. Die Dame sieht nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell