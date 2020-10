Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201028.3 Itzehoe: Handy-Diebstahl

ItzehoeItzehoe (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag hat ein Dieb auf einem Flohmarkt in Itzehoe einer Geschädigten ein Smartphone aus der Tasche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 12.10 Uhr verließ die Anzeigende das Gelände des Flohmarktes am Baumarkt in der Emmy-Noether-Straße in Richtung ihres unweit geparkten Autos. Zu dieser Zeit befand sich ihr hochwertiges Apple-Smartphone in ihrer Umhängetasche. Als die 16-Jährige nach rund zehn Minuten das Fahrzeug erreichte, stellte sie fest, dass ein Unbekannter ihr Telefon völlig unbemerkt entwendet hatte. Bei dem Gerät handelte es sich um ein lilafarbenes iPhone im Wert von etwa 950 Euro mit einer Kuhfleckenmuster-Hülle. Kurzzeitig ließ sich das Handy noch auf dem Flohmarkt-Gelände orten, war später allerdings ausgeschaltet.

Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Telefons nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell