Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201027.6 Buchholz: Einbruch in Kindertagesstätte

Buchholz (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Kindergarten in Buchholz eingestiegen. Die Täter erlangten nur geringe Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis zum Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Hopfenhof. Aus dem Inneren entwendeten sie einen kleineren zweistelligen Bargeldbetrag, die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unklar.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

