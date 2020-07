Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der K16 (LK Vorpommer-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 12.07.20, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 16, vor der Ortschaft Altenhagen, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 39-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die K16 aus Richtung Hildebrandshagen kommend in Richtung Reinkenhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge geriet der PKW ins Schleudern und überschlug sich. Unmittelbar danach entzündete sich der Mercedes und brannte schließlich vollständig aus. Der 39-Jährige und seine beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder, ein 5-jähriger Junge und ein 2-jähriges Mädchen, konnten sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten. Die Kinder blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels RTW ins Klinikum Stralsund verbracht. Zur Brandbekämpfung waren 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Amtsbereich Sundhagen eingesetzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 39-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,18 Promille. Die Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Bergung des PKW musste die K16 für 3 Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

