Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in 17358 Torgelow

Ueckermünde (ots)

Am 11.07.2020 gegen 15:30 Uhr kam es in der Espelkamper Straße in 17358 Torgelow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Ford Focus befuhr die Espelkamper Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Lindenstraße. Auf halber Strecke wollte sie nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr hinter ihr in gleichen Richtung der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Mondeo. Dieser setzte zum Überholen des PKW Ford Focus an. Dabei übersah er die aktivierten Fahrtrichtungsanzeiger des nun bereits im Abbiegevorganges befindlichen Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich die 54-jährige Fahrzeugführerin eine Verletzung zu und wurde mit einem Rettungswagen ins AMEOS-Klinikum nach Ueckermünde gebracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.500,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

