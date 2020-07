Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der BAB20 bei Bad Sülze

Grimmen (ots)

Am 11.07.2020 gegen 13:20 Uhr kam es auf der BAB20 bei Bad Sülze zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Hierbei befuhr er die linke Fahrspur. Zirka einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Bad Sülze staute sich der Fahrzeugverkehrs auf Grund einer Baustelle bereits zwei Kilometer zurück und der 60-jährige verringerte seine Fahrgeschwindigkeit und fuhr langsam auf das Stauende zu. Dieses bemerkte der hinter ihm fahrende 74-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes gegen den am stauende stehenden PKW Ford Escort eines 53-jährigen deutschen Fahrzeugführers geschleudert. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 74-jährige Fahrzeugführer und seine 73-jährige deutsche Beifahrerin Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der 53-jährige Fahrer des PKW Ford Escort zog sich auch Verletzungen zu, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000,-EUR. Die BAB20 musste in Fahrtrichtung Stettin für 2,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

