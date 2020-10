Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201027.4 Brunsbüttel: Unfallflüchtiger gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Montag hat ein Unbekannter in Brunsbüttel ein parkendes Fahrzeug angefahren und sich unerlaubt vom Ort entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Im Zeitraum von 10.45 Uhr bis 15.30 Uhr dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Verkehrsteilnehmer den in der Gaußstraße in Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Alfa angefahren und beschädigt haben. Der Kotflügel und die vordere Stoßstange waren nach dem Vorfall eingedellt, verzogen und zerschrammt. An dem Alfa befand sich heller Farbabrieb des Fremdfahrzeugs. Die Schadenshöhe dürfte laut dem Geschädigten bei etwa 1.500 Euro liegen.

Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

