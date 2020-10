POL-IZ: 201027.1 Heide: Eigentümer eines Fahrrades gesucht!

Polizeidirektion Itzehoe

Nach dem Diebstahl oder der Unterschlagung eines Fahrrades in Heide im September 2020 suchen die Ermittler der Heider Kripo nach dem Eigentümer des Bikes. Der sollte sich dringend melden.

Am 4. September 2020 stellte die Polizei an einer Wohnanschrift bei Lunden ein Fahrrad sicher. Dies hat ein polizeilich bereits bekannter 20-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen vom Bahnhofsgelände in der Güterstraße in Heide mitgenommen und zuhause abgestellt. Der Heranwachsende konnte den Beamten nicht erklären, wem das Rad gehörte. Es handelt sich bei dem Diebesgut um ein silberfarbenes 26-er Damenrad mit Aufschrift Lady Sprint.

Zur Aufklärung der Tat suchen die Ermittler nun nach dem Eigentümer des Zweirades. Er sollte sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

