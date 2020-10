Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201026.8 Heiligenstedten: Zeugen nach Körperverletzung gesucht!

Heiligenstedten (ots)

Nachdem ein Mann in der Nacht zum Samstag drei unberechtigte Personen am Angelverein in Heiligenstedten gestellt hatte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Anzeigende eine nicht unerhebliche Verletzung erlitt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Unbekannten geben können.

Gegen Mitternacht nahm der Geschädigte im Juliankaweg verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Eingangstores zu einem Steg des Angelvereins wahr. Er begab sich zu dem Ort und stellte drei Männer fest, die sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gelände am Angelsee verschafft hatten. Zwischen den vier Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 44-jährige Anzeigende eine Kopfverletzung erlitt. Die drei Unberechtigten ergriffen die Flucht in Richtung der Hundeschule. Was sie auf dem Gelände des Angelvereins suchten, ist unklar.

Der 44-Jährige aus dem Raum Kiel kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Seinen Angaben zufolge waren die Angreifer allesamt männlich. Einer war dunkel gekleidet, der zweite trug eine helle Jacke mit waagerechten Streifen, einen Pullover und eine Mütze, der dritte hatte ebenfalls eine hellere Jacke an und vermutlich eine Mütze auf. Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell