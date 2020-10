Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201026.7 Itzehoe: Ergänzung zu 201026.5

Itzehoe (ots)

Einen weiteren Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Alten Landstraße in Itzehoe gegenüber der Hausnummer 54 aufgebrochen. Hier stahlen sie ebenfalls den Gesamtbestand der Tabakwaren und das enthaltene Bargeld. Wie hoch der Wert des Diebesguts ist, ist auch in diesem Fall unklar - der Sachschaden dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen. Möglicherweise schlugen die Täter zwischen 01.45 Uhr und 02.00 Uhr zu, denn zu dieser Zeit hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche und sah zwei dunkel gekleidete Personen, die sich von dem Automaten entfernten. Weitere Zeugen in dieser Sache sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell