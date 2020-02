Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Renitente Frau attackiert Polizistin

Vreden (ots)

Erst randalierte sie bei einer Feier in Vreden, danach griff eine 51-Jährige beim Transport zur Wache eine Polizeibeamtin an: Die Vredenerin hatte am Samstag gegen 17.30 Uhr zunächst für einen Einsatz der Polizei in Vreden gesorgt: Dort war ein Streit mit einem 36-jährigen Vredener derart eskaliert, dass dieser leichte Verletzungen davontrug. Die beschuldigte 51-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig: Sie stritt die Vorwürfe ab und zeigte sich renitent. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Polizisten die alkoholisierte Frau zur Wache in Ahaus. Die 51-Jährige griff dabei eine Polizeibeamtin an und verletzte diese derart, dass die Beamtin ihren Dienst abbrechen musste. Den Beamten gelang es schließlich, den Widerstand der Frau zu brechen. Sie kam ins Gewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

