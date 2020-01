Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Fahrt unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 10.01.2020, gegen 22:55 Uhr, wurde ein 25-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, in der Ixheimer Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht.

