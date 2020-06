Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Smart in der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Werderstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer 21-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die auf der Werderstraße unterwegs war und die Augustaanlage kreuzen wollte. Der VW wurde am Fahrzeugheck erfasst und schleuderte in der Werderstraße gegen einen Absperrpfosten. Die Fahrerin des VW und deren 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen an Arm und Schulter. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von fast 15.000 Euro.

