Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Damenfahrrads (21/1612)

SpeyerSpeyer (ots)

16.12.2020, 10:30 Uhr

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr erfolgte in der Maximilianstraße eine Personenkontrolle eines 30-jährigen Mannes. Im Rahmen der Kontrolle teilte dieser zu dem von ihm mitgeführten Fahrrad mit, dass er dieses irgendwo in Speyer vor einer Bäckerei nicht abgeschlossen vorgefunden habe und seitdem nutze. Das Fahrrad (Damen-Treckingrad der Marke "Rabeneick" Typ "SLT 870AL" mit einem schwarzen Korb der Marke "KLICKfix" am Lenker sowie einem verbauten Hinterradschloss und einem umhängenden Schloss) wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den 30-Jährigen wurden eingeleitete. Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizei bittet den Fahrradeigentümer oder andere Personen, die Hinweis zum Eigentümer geben können, sich bei der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



