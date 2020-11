Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Trunkenheitsfahrt - Fahrer mit ca. 1,6 Promille

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwochabend, 18.11.2020, hat eine Polizeistreife in Wutöschingen-Horheim einen Autofahrer mit ca. 1,6 Promille aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 23:00 Uhr war der 23-jährige kontrolliert worden. Dabei fiel eine deutliche Alkoholfahne bei dem Fahrer auf. Ein Alcomattest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Der junge Mann musste mit zur Blutprobe, seinen Führerschein übergab er freiwillig der Polizei.

