Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Nach einer Kollision mit einem Pkw ist am Mittwochabend, 18.11.2020, ein 47 Jahre alter Rennradfahrer in Wehr mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Gegen 16:50 Uhr war eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin von der Basler Straße nach links in die Wehratalstraße eingebogen und hatte dabei den Fahrradfahrer auf der Vorfahrtstraße übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten. Der verständigte Rettungsdienst kümmerte sich den verletzten Radler. Der Sachschaden am hochwertigen Rennrad ist deutlich höher als der am Pkw. Insgesamt dürfte sich dieser auf ca. 8000 Euro belaufen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell