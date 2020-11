Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (2 Meldungen): Verkehrszeichen beschädigt // Diebstahl aus Auto und Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Lörrach: Verkehrszeichen beschädigt - Unfallflucht - Zeugensuche

Am Mittwoch, 18.11.2020, zwischen 18.30 und 19 Uhr, wurden zwei Verkehrszeichen, welche auf einer Verkehrsinsel in der Eisenbahn- und Lörracherstraße stehen, bei einem Unfall beschädigt. Bislang unbekannter Autofahrer fuhr über die Insel und stieß hierbei gegen die Zeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Lörrach: Diebstahl aus Auto und Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Auf dem Schwimmbadparkplatz in der Tumringer Straße wurden am Mittwoch, 18.11.2020, zwischen 9 und 11.20 Uhr, an einem geparkten VW Golf zwei Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend daraus eine Sonnenbrille und eine Geldbörse entwendet.

Gegen 11.30 Uhr wurde zudem von einem Zeugen Flex-Geräusche von einem Fahrradständer in der Gretherstraße wahrgenommen. Bei einer Nachschau sah er zwei Männer, die sich an angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten und mit zwei Rädern davonfuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Mountainbikes der Marke Carver und Canyon entwendet. Die beiden Männer sollen etwa 20-30 Jahre alt gewesen sein. Einer soll eine Glatze haben und der andere kürzere blonde Haare. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht zu beiden Fällen Zeugen.

