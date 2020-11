Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 17.20 Uhr, wurde ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer in der Freiburger Straße verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein 46-jähriger Autofahrer nach dem Parken seine Fahrertüre und stieß hierbei gegen den vorbeifahrenden Radler. Dieser stürzte in der Folge und zog sich eine Platzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

