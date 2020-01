Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Stadecken-Elsheim (ots)

Montag, 06.01.2020, 18:54

Ein 26-Jähriger befährt mit seinem Auto aus Richtung Kreuznacher Straße die Oppenheimer Straße in Richtung Nieder-Olm. Dabei quert im Ortsbereich eine 80-jährige Seniorin zu Fuß die Fahrbahn. Der 26-Jährige erfasst dabei mit seinem Auto die 80-Jährige. Sie wird zunächst lebensbedrohlich verletzt. Durch die verständigten Rettungskräfte wird sie versorgt und in die Uniklinik Mainz gebracht. Im weiteren Verlauf der Behandlungen bessert sich ihr Zustand und sie befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

