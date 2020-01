Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss, Führerscheine sichergestellt

Mainz (ots)

Im Stadtgebiet Mainz kommt es am vergangenen Wochenende zu 3 Fahrten unter Alkoholeinfluss mit gravierenden Folgen für die Fahrer. Zunächst wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug festgestellt, dass mit quietschenden Reifen an einer Ampel der Kreuzung Hechtsheimer Straße/Heiligkreuzweg losfährt. Der PKW wird anschließend kontrolliert und die Beamten können Alkohol Geruch beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergibt hier einen Wert von 1,34 Promille. Dem Fahrer wird anschließend eine Blutprobe entnommen, auch sein Führerschein wird sichergestellt. Ebenfalls betrunken war der Fahrer eines Kleinwagens, der später in derselben Nacht mit überhöhter Geschwindigkeit den Bahnhofsplatz befährt. Auch bei ihm kann im Laufe der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholwert ergibt hier sogar 1,40 Promille. Auch diesem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wird einbehalten. Den Schlusspunkt setzte am Samstagmorgen ein Fahrzeugführer, der mit seinem PKW die Neutorstraße befährt. Der Fahrer gibt an, die Nacht in einem Club verbracht zu haben, ein Atemalkoholtest ergibt bei ihm den Wert von 1,43 Promille. Auch hier wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Die Polizei Mainz weist aus gegebenem Anlass nochmals auf die geltenden Grenzwerte für Fahrzeugführer hin.

Ab einem Blutalkoholwert von 0,3 Promille können bei Fahrunsicherheit bereits 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot sowie 500EUR Bußgeld drohen.

Ab 0,5 Promille wird unabhängig von eine festgestellten Fahrunsicherheit ein Bußgeld von 500EUR sowie 2 Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat fällig.

Ab 1,1 Promille liegt die Strafe bei 3 Punkten, einer erhöhten Geldstrafe und dem Führerscheinentzug. Ein Strafverfahren wird hier ebenfalls eingeleitet.

Die Polizei rät allen Fahrern und Fahrerinnen eindringlich bei Alkoholgenuss den PKW stehen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell