Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Dammühlstraße, 16.12.2019, 19.00 Uhr Diebstahl, Körperverletzung

Landau (ots)

Nach Betreten eines Verkaufsraum in einer Tankstelle in der Dammühlstraße in Landau am frühen Dienstagabend wurde ein amtsbekannter 36-jähriger Zechpreller und Ladendieb sofort erkannt. Trotzdem gelang es ihm, aus dem Tabakwarenregal mehrere Päckchen Zigarillos im Wert von ca. 18EUR zu greifen. Die Kassiererin lief ihm nach und wollte ihn noch auf dem Tankstellengelände festhalten. Er entzog sich dem Haltegriff, schubste die Tankstellenmitarbeiterin weg und flüchtete mit dem Diebesgut. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

