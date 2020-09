Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Trotz Spiegelstreifer im Gegenverkehr weitergefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, kam es auf der Offenburger Straße, in Höhe des Baumarktes Schraube in Kenzingen, zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr.

Beteiligt war ein Toyota Auris und ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Der unbekannten Fahrzeugführer verlor bei dem Streifvorgang das Außengehäuse seines Außenspiegels. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW. Aufgrund der stark frequentierten Örtlichkeit sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

