Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wechselseitige Körperverletzung nach Streit um eine Zapfsäule

Freiburg (ots)

Am 15.09.2020, gegen 18.00 Uhr, gerieten zwei Fahrzeugführer an der Tankstelle des REAL-Marktes in der St. Georgener Strasse in Freiburg wegen einer Zapfsäule in Streit. An einer sehr langen Warteschlange der Tankstelle verloren offenbar die beiden wartenden Fahrzeugführer die Nerven und schlugen und traten aufeinander ein.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell