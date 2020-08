Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer stürzt auf Stapper Weg

Mönchengladbach (ots)

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagmorgen, 15. August, gegen 10.20 Uhr auf einem Radweg am Stapper Weg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann touchierte auf Höhe der Kreuzung mit der Straße An den Fichten mit der Bremse seines Fahrradlenkers ein Verkehrsschild und kam so zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (km)

