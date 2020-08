Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Windberg: Strafanzeige nach exhibitionistischen Handlungen

Mönchengladbach (ots)

Als eine Dame am Donnerstag (13.08.2020) zu Fuß auf dem Botzlöher Weg unterwegs war, wurde sie unfreiwillig Zeugin exhibitionistischer Handlungen eines 53-jährigen Mannes. Sie informierte die Polizei.

Ihrer Aussage zufolge sah sie den Mann gegen 17.40 Uhr in der Nähe des Parkplatzes "Wolfskull" auf einer Parkbank sitzen. Seine Hose war zum Teil heruntergezogen und er vollzog sexuelle Handlungen an sich selber.

Die Frau passierte den Mann zügig und rief die Polizei an. Diese trafen einen Mann mit entsprechender Personenbeschreibung, jedoch vollständig bekleidet, auf der Parkbank an. Es handelte sich um einen 53-jährigen Mann. Die Überprüfung seiner Person ergab, dass er in der Vergangenheit bereits wegen einer exhibitionistischen Handlung aufgefallen war.

Die Polizisten erteilten ihm nach einem deutlichen Gespräch einen Platzverweis. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige gegen den Mann.

Der Zeugin zufolge müssen zur Tatzeit mindestens zwei weitere Personen auf einem Fahrrad an dem Mann vorbeigefahren sein. Die Polizei bittet diese oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

