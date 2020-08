Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hausbewohner hören Knall: Briefkasten gesprengt

Mönchengladbach (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hardt am Kreuelskamp haben in der Nacht zum Freitag, 14. August, gegen 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Sie stellten dann fest, dass der Briefkasten des Hauses beschädigt war.

Der Briefkasten war nach vorne hin aus seiner Verankerung geklappt. An den Rändern des Briefkastens waren schwarze Verfärbungen sichtbar. In den einzelnen Einschubfächern konnten Rückstände eines Sprengkörpers oder Böllers entdeckt werden. Das Treppenhaus wies einen starken Geruch nach Schwarzpulver auf.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

