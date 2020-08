Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in Dahl an der Rheydter Straße haben unbekannte Täter am Donnerstag, 13. August, zwischen 16.30 und 19.20 Uhr Bargeld erbeutet.

Die Einbrecher hatten sich Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und anschließend eine Wohnungstür aufgehebelt. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erbeten. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell