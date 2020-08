Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau auf Parkplatz bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Eine 68-jährige Frau ist am Mittwoch, 12. August, gegen 13 Uhr Opfer eines Diebstahls geworden.

Die Frau hatte in einem Supermarkt an der Krefelder Straße in Eicken eingekauft. Als sie die Einkäufe in ihr auf dem Parkplatz abgestelltes Auto räumte, habe sie ein Mann angesprochen. Der Mann habe ihr einen Zettel mit der Anschrift eines Krankenhauses gezeigt und gebeten, dass sie ihm den Weg erkläre.

Später stellte die 68-Jährige fest, dass während des Gesprächs vermutlich eine weitere Person aus ihrer Handtasche, die auf dem Rücksitz des Autos stand, ihr Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen hatte.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: etwa Ende 50, 1,70 bis 1,75 cm groß, schlank, weiße Haare, gepflegte Erscheinung. Er habe schlecht deutsch gesprochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell