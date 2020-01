Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Frau vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (21. Januar 2020) hat die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Moerser Straße einen Einbrecher auf frischer Tat angetroffen und vertrieben.

Um 8:15 Uhr bemerkte die 31-Jährige einen Mann, der gegen das Fenster ihres Schlafzimmers in der Tiefparterre drückte. Als sie um Hilfe rief, flüchtete der Täter.

Er war circa 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare, einen Bart und trug einen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Jacke.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(54)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell