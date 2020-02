POL-AUR: Aurich - Einbruch in Geschäftsräume

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Piercingstudio in Aurich eingebrochen. Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Norderstraße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

