Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfallflucht mit leicht verletzter Frau

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 07:30 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer mit seiner 44-jährigen Beifahrerin, beide aus Castrop-Rauxel auf der Walter-Sauer-Straße. Bei Grünlicht wollte er in den Kreuzungsbereich zur Castroper Straße einfahren. Aus der Castroper-Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer ebenfalls in den Kreuzungsbereich. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 48-Jährige stark ab, dabei verletzte sich seine Beifahrerin leicht. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können. Tel.: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell