Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf dem Marktplatz Ickern wurde in der Nacht auf Donnerstag in ein Blumengeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten dann das Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Safe mit Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Oer-Erkenschwick:

Am Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Kiosks an der Stimbergstraße ein. Ein Anwohner hatte eine Erschütterung bemerkt. Die Täter flüchteten, nach ersten Erkenntnissen ohne in das Gebäude zu gehen.

Herten:

Am Montagnachmittag nutzten unbekannte Täter das offenenstehende Fenster einer Souterrainwohnung an der Julie-Postel-Straße um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Fenster stand zum Lüften offen. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800/2361 111 entgegen.

