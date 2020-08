Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Heroin in nicht geringer Menge eingeführt: 29-Jährigen vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Bei einer Kontrolle in Dahl auf der Rheydter Straße haben Polizeibeamte am Donnerstag, 13. August, gegen 9.15 Uhr bei einem 29-jährigen Mönchengladbacher mehr als 50 Konsumeinheiten Heroin entdeckt.

Der Beschuldigte, der in der Vergangenheit bereits häufiger mit Betäubungsmittel aufgefallen war, gab an, das Heroin kostengünstig in den Niederlanden erworben zu haben. Er habe nun dieses Heroin an seine Freunde verteilen wollen, ohne Geld dafür zu verlangen.

Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher und nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der illegalen Einfuhr von Heroin in nicht geringer Menge. (ds)

