Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen an Turnhalle

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter zündelten an der Turnhalle an der Wormbacher Straße. Es kam zum Sachschaden. Die Feuer erloschen selbstständig. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, verbrannten möglicherweise Kinder oder Jugendliche Papier und sonstigen Unrat an mehreren Stellen vor der Fassade bzw. vor dem westlichen Eingang zum Toiletten- und Verkaufsbereich der Sporthalle. Durch die Hitzeeinwirkung zersprang die Verglasung der Tür. Zudem wurde die Fassade durch den Rauch und die Hitze beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell