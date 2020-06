Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert drei Verletzte - Haan - 2006048

Mettmann (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Böttinger Straße in Haan wurden am Montagabend (08. Juni 2020) drei Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an den verunfallten Fahrzeugen wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Solingerin die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Haan. Als sie den Kreuzungsbereich zur Böttinger Straße geradeaus überqueren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links in die Kreuzung einfahrenden BMW 120d eines 29-Jährigen. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben an der zuvor Rotlicht zeigenden Ampel gehalten. Bei Grünlicht fuhr er in die Kreuzung ein, um die Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem weißen Toyota Aygo der 53-Jährigen und dem grauen BMW des 29-Jährigen. Die Fahrzeuge wurden massiv im Frontbereich beschädigt. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Ein 30-jähriger Beifahrer des BMW-Fahrers wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Sowohl die Aygo-Fahrerin als auch der BMW-Fahrer gaben im Rahmen einer ersten Befragung vor Ort an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang tätigen können, werden gebeten sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

