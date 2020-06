Polizei Mettmann

POL-ME: Duo entwendet mehrere Smartphones - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 2006045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (08. Juni 2020) haben zwei bislang noch unbekannte Täter mehrere Smartphones aus einem Handygeschäft im Mettmanner Zentrum entwendet.

Gegen 14:20 Uhr betraten zwei junge Männer das Geschäft an der Straße "Am Königshof" und gingen zielstrebig auf die Produktablage der Apple-Smartphones zu. Sie entwendeten drei Apple IPhones im Wert von mehreren Tausend Euros und flohen anschließend fußläufig die Kirchentreppen hoch Richtung Lavaplatz. Nach Zeugenaussagen soll einer der beiden jungen Männer bereits am Samstag (06. Juni 2020) den Handyladen betreten und sich die Smartphones angesehen haben.

Die Polizei sucht nun mittels folgender Personenbeschreibung nach dem Duo:

Person 1:

- etwa 20 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schmale Statur - trug eine bordeauxrote Jacke, weiße Adidas, graue Wollmütze und einen Mund-Nasen-Schutz

Person 2:

- etwa 20 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schmale Statur - trug weiße Sneaker, eine graue Wollmütze, einen Mund-Nasen-Schutz

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell