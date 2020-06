Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf Tankstelle: Täter entwendet Zigaretten - Hilden - 2006044

Mettmann (ots)

Am Montagmittag (8. Juni 2020) kam es in einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Hilden zu einem Raub. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13:35 Uhr betrat ein etwa 40 Jahre alter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Zielstrebig ging er auf die Zigarettenauslage hinter der Verkaufstheke zu und bediente sich dort. Als die zu dieser Zeit dort tätige Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, dass er hinter der Theke nichts zu suchen habe, schubste der Mann die Frau zur Seite. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die Kassiererin glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Der Mann flüchtete im Anschluss mit seiner Beute (mehrere Schachteln Zigaretten) zu Fuß in Richtung Benrath. Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 40 Jahre alt - "mitteleuropäisches Erscheinungsbild" - normale Statur - hatte eine Glatze sowie einen Bart - trug eine rote Regenjacken eine dunkelgrüne Jeanshose, weiße Turnschuhe sowie einen weißen Mundschutz

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

