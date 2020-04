Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW kollidiert Fahrrad

Parchim (ots)

Eine 63-jährige Fahrradfahrerin ist am späten Montagnachmittag in Marnitz bei einer Kollision mit einem PKW leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrradfahrerin von dem PKW erfasst, als dieser von einem Parkplatz kommend auf die Straße auffahren wollte. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die leicht verletzte Fahrradfahrerin aus der Region wurde anschließend medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

