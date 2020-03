Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (FDS/Empfingen) Transporter geht in Flammen auf 11.3.20, 13 Uhr

Empfingen (ots)

Ein Kleinlaster ist auf der A 81 zwischen den Anschlusstellen Horb und Empfingen in Fahrtrichtung Singen in Brand geraten. Der 79-jährige Fahrer des Iveco bemerkte kurz vor einem Parkplatz ein heftig polterndes Geräusch aus dem Motorraum und steuerte unmittelbar danach auf den Standstreifen. Dabei quoll bereits schon Rauch aus dem Motorraum heraus. Der Brand im Motorraum breitete sich sehr schnell auf das komplette Fahrzeug, das Metallteile geladen hatte, aus. Die Feuerwehr Horb rückte mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften zum Brandort aus. Den Schaden an dem Laster aus dem Landkreis Heilbronn beziffert die Polizei auf 40.000 Euro. Wegen des Brandes musste die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Überwiegend konnte jedoch der Verkehr einseitig an der Brandstelle vorbeifahren. Es bildete sich dennoch teilweise ein Rückstau bis zu fünf Kilometern Länge. Verletzt wurde niemand.

