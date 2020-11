Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kind fährt unachtsam auf die Straße und kollidiert dort mit Pkw

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 18.11.20, gg. 12:13 Uhr fuhr ein 10-jähriger Junge vom Parkplatz der Hebelschule auf die Hebelstraße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Der Junge kollidiert mit einem von links kommenden Pkw, welcher noch versuchte auszuweichen und sofort stark abbremste. Das Schulkind, was im Übrigen keinen Helm trug, prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und verletzte sich hierbei leicht an der Schulter und dem Kopf. Am Pkw des 37-jährigen Fahrzeuglenker entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

Das Kind wurde durch das ebenfalls anwesende DRK erstversorgt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

