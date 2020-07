Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein- Autofahrer unter Alkohol, Drogen und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Ulm (ots)

Am späten Samstagabend wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet, dass sich beim Rewe-Markt in Blaustein ein Fahrzeug befindet, welches die Reifen durchdrehen lässt. Ferner würde der Fahrer nach Alkohol riechen. Das Fahrzeug wurde dort festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 23-jährigen Mann deutlichen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem erschien der junge BMW-Lenker zunehmend nervöser und in seiner Wahrnehmung eingeschränkt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der freiwillig durchgeführte Urintest auf Drogen verlief ebenfalls positiv. Der junge Mann wurde mitgenommen um eine Blutentnahme durchzuführen. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass dieser gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen an seinem BMW gehörten zudem an einen VW Polo, welcher auf ihn zugelassen ist. Die Polizei ermittelt nun und der 23-Jährige sieht mehreren Strafanzeigen entgegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Maucher) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1242864/2020)

