Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - betrunkener Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu.

Ulm (ots)

Am Freitagabend war in der Gerstetter Ortsmitte ein 54-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Nachhauseweg. Zuvor hatte er in einer Kneipe diverse alkoholische Getränke getrunken. Gegen 20 Uhr ging er zu seinem Fahrrad und versuchte, den Sattel seines fahrbaren Untersatzes zu erklimmen. Laut einem Zeugen benötigte der Mann mehrere Versuche, ehe er auf dem Fahrrad saß und dann in Schlangenlinien wegfuhr. Er fuhr ein kurzes Stück über den dortigen Marktplatz, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in die Klinik zur stationären Aufnahme gebracht. Ein erster Alkoholschnelltest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) -1237361 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell