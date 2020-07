Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Einsingen - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Ulm (ots)

Auf dem Verbindungsweg von Allewind und Einsingen radelte am Samstag gegen 18:30 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Pedelec in Richtung Einsingen. Gleichzeitig war dort eine kleinere Personengruppe unterwegs. Als der Pedelec-Fahrer auf Höhe der Personengruppe war, kam es zum Zusammenstoß mit einer 68-Jährigen Frau. Beide waren durch den Aufprall gestürzt und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden von Rettungsdiensten zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

